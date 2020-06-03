Морившую детей голодом жительницу Кировской области направили на исправительные работы

КИРОВ, 3 июня. /ТАСС/. Мировой судья приговорил к полутора годам исправительных работ 34-летнюю женщину, оставившую в холодном доме без еды на несколько дней двухлетнего сына и восьмимесячную дочку в селе в Кировской области, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Жительница села Быково 23 февраля закрыла в доме детей и ушла на несколько дней. Малышей нашли сотрудники полиции 25 февраля и доставили их в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Куменского района о доказанности вины осужденной, признал ее виновной и назначил окончательное наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мать ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, не проявляла заботы об их здоровье, не обеспечивала необходимым питанием, одеждой, допускала нарушения санитарных норм. Детей изъяли из семьи и устроили в медучреждение, где им оказали необходимую помощь. Осужденная лишена родительских прав.