Задержанный по делу об утечке нефтепродуктов в Норильске отказался от дачи показаний

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный в Норильске по делу об утечке нефтепродуктов, отказался от дачи показаний. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался", - сказала она.

Следственный комитет назначил экспертизы для установления причин и экологического ущерба от разлива около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. "Назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых, в том числе будут установлены сумма ущерба и причины происшествия", - сообщила Петренко.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, изъяты документы, регламентирующие порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива, проводятся другие необходимые следственные действия.