Виновника взрыва бытового газа в Коврове отправили на принудительное лечение

ВЛАДИМИР, 3 июня. /ТАСС/. Ковровский городской суд направил на принудительное лечение жителя Коврова, виновного во взрыве бытового газа, который привел к смерти двух человек. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Владимирской области.

8 апреля эксперты признали мужчину невменяемым и поместили в клинику. "Оценив совокупность представленных доказательств, по результатам рассмотрения уголовного дела Ковровский городской суд вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что поздним вечером 28 июня 2019 года мужчина, находясь в квартире, где проживал с родителями, в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно, выгнал мать из дома. Он разрезал соединительные шланги включенных на тот момент на кухне газовых приборов и использовал открытый источник огня, что повлекло возгорание скопившейся в воздухе смеси.

Оказавшись на улице, мать подозреваемого вызвала на место происшествия сотрудников полиции, которые пытались успокоить мужчину, а затем начали вскрывать входную дверь в квартиру. В это время раздался взрыв, возник пожар и задымление в двух квартирах, после чего разрушилась межквартирная перегородка, произошло незначительное смещение перекрытий первого этажа, в нескольких квартирах выбило остекление.

В результате в квартире погиб 70-летний инвалид, отец фигуранта дела. 6 августа в ожоговом центре в Нижнем Новгороде умерла 75-летняя пенсионерка из соседнего подъезда, получившая ожоги около 40% тела. Тяжкий вред здоровью был также причинен сотруднику полиции и спасателю, они прошли длительную реабилитацию. Медицинская помощь с различными травмами потребовалась еще семи гражданам, в том числе трем сотрудникам полиции и одному сотруднику поисково-спасательного отряда, а также трем пожилым жителям дома.