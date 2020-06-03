СМИ: в Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией ранены два человека

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения и трое были задержаны после перестрелки с полицией в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом в среду сообщил телеканал KTLA .

Инцидент произошел ночью в среду в одном из южных районов города. Патрули прибыли на место после сообщения о стрельбе и оказались также вовлечены в перестрелку. В итоге трое мужчин попытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но были задержаны. На месте перестрелки были обнаружены двое раненых, они доставлены в больницу.

Сотрудники полиции не пострадали. Пока неясно, имеет ли этот инцидент отношение к протестным акциям, которые проходят в городе с конца прошлой недели из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.