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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: в Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией ранены два человека

Три человека задержаны

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения и трое были задержаны после перестрелки с полицией в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом в среду сообщил телеканал KTLA.

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Инцидент произошел ночью в среду в одном из южных районов города. Патрули прибыли на место после сообщения о стрельбе и оказались также вовлечены в перестрелку. В итоге трое мужчин попытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но были задержаны. На месте перестрелки были обнаружены двое раненых, они доставлены в больницу.

Сотрудники полиции не пострадали. Пока неясно, имеет ли этот инцидент отношение к протестным акциям, которые проходят в городе с конца прошлой недели из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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