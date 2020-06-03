В Татарстане возбудили уголовное дело из-за невыдачи квартир семьям с детьми-инвалидами

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Семьям из Зеленодольского муниципального района Татарстана, воспитывающим детей-инвалидов, не предоставили жилые помещения вне очереди, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников исполкома (орган местного самоуправления) и муниципальных учреждений. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в отношении неустановленных сотрудников исполнительного комитета, а также муниципальных учреждений Зеленодольского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что с 2009 по 2020 год 15 семьям, где воспитываются дети-инвалиды, не предоставили жилые помещения вне очереди из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей.