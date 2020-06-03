Женщина умерла после пластической операции в частной клинике Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после пластической операции, которую ей сделали в частной клинике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 29 мая женщине провели пластическую операцию в частной клинике в Василеостровском районе города. Спустя два дня женщина попала в государственную больницу из-за ухудшения состояния здоровья, а еще спустя сутки умерла. Причиной смерти, по предварительным данным, стал септический шок на фоне кровопотери.

По данным СК, частная клиника, где ей сделали операцию, не имеет лицензии на стационарную медпомощь и оказывала услуги незаконно. В настоящее время назначена экспертиза по установлению обстоятельств смерти женщины, также следователи выясняют, кто причастен к проведению нелегальной операции.