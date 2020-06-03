{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Обновлено 

Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске

Решение приняли на оперативном заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева
Описание
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального характера на территории Красноярского края в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ. 

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Данное решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева", - сказали в ведомстве.

Предложение ввести режим ЧС федерального характера предложил в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Евгений Зиничев. Президент одобрил это решение. 

Согласно законодательству РФ, режим ЧС федерального характера должен вводиться, когда в границах страны разлилось более 5 тыс. тонн нефтепродуктов. Во время его действия к ликвидации ЧС могут привлекаться федеральные силы, а губернатор может обращаться за помощью из резервного фонда. 

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Три человека погибли при проведении работ в канализации в пансионате под Самарой
Еще одного пострадавшего доставили в больницу
Читать полностью