Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального характера на территории Красноярского края в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Данное решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева", - сказали в ведомстве.

Предложение ввести режим ЧС федерального характера предложил в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Евгений Зиничев. Президент одобрил это решение.

Согласно законодательству РФ, режим ЧС федерального характера должен вводиться, когда в границах страны разлилось более 5 тыс. тонн нефтепродуктов. Во время его действия к ликвидации ЧС могут привлекаться федеральные силы, а губернатор может обращаться за помощью из резервного фонда.