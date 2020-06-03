Один человек погиб в результате непогоды в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии (КБР), на регион обрушился град, дождь, сила ветра в отдельных районах достигала почти 30 м/с. Это следует из информации комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КБР.

"В хуторе Новотроицкий Прохладненского района на озере Комсомольское мужчину в машине придавило деревом. По первичной информации - погиб", - говорится в сообщении.

Сильный ветер повредил обшивку Центральной районной больницы в городе Прохладный, на территории повалены три дерева. В городе повсеместно отключилось электричество. Частично нарушено водоснабжение города, повреждена кровля восьмиквартирного жилого дома, произошло короткое замыкание на подстанции Кабельного завода.

В Майском районе отключено водоснабжение и электроснабжение в селах Ново Ивановское, Октябрьское и частично в городе Майском. "Выпало осадков 45,2 мм в течение часа, что соответствует двухмесячной норме осадков, скорость ветра достигла 24-26 м/с, порывы 10 м/с продолжительностью 10 мин. В 18:30 ветер стих", - сообщают местные власти.

В столице республики городе Нальчике повалены несколько деревьев, частично нарушено электроснабжение отдельных районов города. "В отдельных сельских поселениях Прохладненского и Майского муниципальных районов нарушены электро-, водо- и газоснабжение. Масштабы в настоящее время уточняются. В части территории Баксанского муниципального района прошел сильный град. Масштабы уточняются", - говорится в информации комиссии.

Власти республики сообщили и о том, что аварийные службы приступили к ликвидации последствий неблагоприятных природно-климатических явлений.