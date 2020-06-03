Спасатели выдвинулись на поиски бейсджамперов, терпящих бедствие в горах КБР

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на поиски двух бейсджамперов, совершавших прыжки в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщил в среду оперативный дежурный отряда.

"В Эльбрусском районе между населенными пунктами Бедык и Быллым при совершении прыжков пострадали двое бейсджамперов. Они прыгали со специальным парашютом со скал, но неудачно. По нашей информации, у них переломы, мы с ними на постоянной связи. Ребята выехали на место происшествия", - сказал дежурный.

На помощь выехали сотрудники подразделений отряда расположенных в городе Нальчике и на базе в поселке Терскол. Всего к работам привлекаются 13 спасателей.