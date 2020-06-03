Суд в Крыму наложил запрет определенных действий в отношении отца убитой девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Крыму избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения отцу убитой шестилетней девочки, которого подозревают в оставлении в опасности. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Отцу [избрана] мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Ленинского районного суда ТАСС уточнили, что ходатайство следствия о заключении отца девочки под стражу было отклонено. Запрет, подразумевающий ограничения в передвижениях и общении со свидетелями по делу, будет действовать на время досудебного следствия.

31 мая отец ребенка, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее домой. По пути мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду. 1 июня тело ребенка было обнаружено на дне Северо-Крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.