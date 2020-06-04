Кадыров сообщил, что в Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. В Чечне 11 человек пострадали из-за начавшегося накануне сильного ветра, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В результате сильного дождя и ветра пострадали 11 человек, к сожалению, один в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы. Погибших нет", - сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

В среду в Чечне резко ухудшилась погода. Ураганный ветер с дождем повалил деревья, рекламные щиты, а также сорвал кровли жилых домов, административных зданий и школ, повреждены линии электропередач и газопроводы. Кадыров создал оперативный штаб и поручил в течение одного дня завершить все восстановительные работы.