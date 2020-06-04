В Хабаровске возбудили дело за незаконное привлечение средств дольщиков на стройку дома

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении застройщика из-за незаконного привлечения более полумиллиарда средств дольщиков на строительство элитного дома в центре города. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края в четверг.

"При строительстве жилого комплекса бизнес-класса "Гродеков" в центре города Хабаровска директор застройщика ООО "СЗ "Уют-строй" привлек денежные средства 55 граждан на сумму свыше 563 млн рублей, заключив с ними инвестиционные договоры на строительство помещений в жилом комплексе, которые по своему содержанию фактически являются договорами долевого участия в строительстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что застройщик не получил заключение контролирующего органа о соответствии требованиям финансовой устойчивости, что является обязательным для привлечения средств граждан. Договоры не проходили процедуру государственной регистрации. "[Это] создает реальные условия для нарушения прав граждан, вложивших денежные средства в строительство жилья", - говорится в сообщении.

После проведенной прокурорами проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере"), санкция которой предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу поправки в Федеральный закон №214, согласно которым строительные организации больше не смогут напрямую использовать средства дольщиков. До ввода в эксплуатацию объекта деньги находятся на специальных эскроу-счетах в банках. За почти год с момента вступления в силу нововведений на новые правила работы в крае перешли 20 застройщиков. Первые объекты с применением эскроу-счетов в Хабаровске планируется сдать в конце 2020 года.

Всего в Хабаровском крае 24 проблемных дома, квартиры ждут более 1,4 тыс. дольщиков. Регион работает над вводом таких домов: с 2018 года жилье смогли получить более 1,1 тыс. обманутых дольщиков.