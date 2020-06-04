СМИ: в Китае мужчина напал с ножом на школьников

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. В городе Учжоу на юге Китая в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников пострадали 40 человек. Об этом сообщила газета The Global Times.

По данным портала Sina, ЧП произошло примерно в 08:00 по местному времени (03:00 мск) неподалеку от учебного заведения. Среди пострадавших - дети, заместитель директора школы и охранник.

Полиция прибыла на место ЧП и задержала нападавшего. На месте работают сотрудники скорой помощи, как минимум трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

В новость были внесены изменения (07:20 мск) - добавлены подробности.