Источник: задымление произошло в НИИ педиатрии на севере Москвы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Задымление произошло в лечебном учреждении на Талдомской улице на севере Москвы, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На Талдомской улице, 2 произошло задымление в подвале лечебного учреждения, эвакуация не проводилась. Прибывшие пожарные ищут источник дыма", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что по данному адресу в лечебном учреждении сработала пожарная сигнализация. Проводится проверка, возгорание пока не найдено.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю .Е. Вельтищева.