Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС, 4 июня. Автобус, перевозивший вахтовиков из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) перевернулся на 237-м км трассы Сургут - Карымкары. По предварительным данным, пострадали четверо, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

"237-й км трассы Сургут - Карымкары. Автобус ГАЗ вез из Сургута вахтовиков, в нем находилось 14 человек. Произошло повреждение колеса, что конкретно с ним произошло - предстоит установить. В результате повреждения автобус съехал в кювет и перевернулся, предварительно четыре человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос о госпитализации пострадавших, рассматривается возможность использовать санавиацию. "Сотрудники ГИБДД едут на место", - уточнили в УМВД.