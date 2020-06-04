Источник: в корпусах НИИ педиатрии на севере Москвы не обнаружили возгорания

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пожарные проверили корпуса НИИ педиатрии на Талдомской улице в Москве и не нашли признаков возгорания. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверены все этажи и подвал одного из корпусов и соединенный с ним корпус. Возгорание не обнаружено, задымление рассеивается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в лечебном учреждении на Талдомской улице, 2 произошло задымление в подвале. Эвакуация не проводилась. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что по данному адресу сработала пожарная сигнализация.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.