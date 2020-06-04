"Русал" в связи с аварией в Норильске инициирует назначение топ-менеджера по экологии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Русал", второй крупнейший акционер горно-металлургической компании "Норникель" (27,8%), после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске намерен инициировать вопрос о назначении первого заместителя генерального директора по вопросам экологии, который бы базировался в Норильске. Об этом заявил заместитель генерального директора "Русала" Максим Полетаев, которого цитирует пресс-служба компании.

Как указал "Русал", компания чрезвычайно обеспокоена ситуацией, которая сложилась в Норильске из-за аварии и розлива топлива, и настаивает "на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем".

"Мы уже обратились к председателю совета директоров "Норникеля" с просьбой собрать внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса. Мы также намерены инициировать вопрос о назначении первого заместителя генерального директора по вопросам экологии, который бы базировался в Норильске", - сказал Полетаев.