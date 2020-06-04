Собственник ТЭЦ в Норильске предоставил документы о том, что информировал о ЧС с 29 мая

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" в Норильске, где 29 мая произошло возгорание и разлив топлива, был введен в тот же день. Об этом говорится в приказе генерального директора "НТЭК" (входит в группу "Норникеля") Сергея Липина, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"С целью предотвращения дальнейшего развития аварийной ситуации и ликвидации чрезвычайной ситуации. Приказываю: ввести в АО "НТЭК" режим функционирования "чрезвычайная ситуация", -- говорится в документе. Также в документе отмечается, что произошел разлив топлива за пределы топливохранилища.

В справке-донесении, которая также есть в распоряжении ТАСС, содержится информация, что ГО и ЧС Норильска также было информировано о произошедшем. Ранее компания сообщала, что ГО и ЧС информировала краевое управление МЧС в день аварии. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, управление ГО и ЧС Норильска получило первое сообщение о происшествии в 12:51 (08:51) 29 мая от охранника, проинформировавшего о разливе дизельного топлива на подъездной дороге к ТЭЦ. Через одну минуту от охранника поступило сообщение о возгорании. Информация было доведена до начальника управления ГО и ЧС и старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю, позднее было отправлено еще два донесения. Были оповещены оперативные службы города.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ч.

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