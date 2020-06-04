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В Йошкар-Оле маршрутка въехала в фонарный столб

В результате инцидента есть пострадавшие

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Маршрутка врезалась в фонарный столб в Йошкар-Оле, есть пострадавшие. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ДТП на улице Воинов-интернационалистов в Йошкар-Оле поступила в 08:28 мск. "По прибытии к месту вызова было обнаружено, что маршрутное такси совершило столкновение с опорой освещения. В результате ДТП есть пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что по предварительным данным, в автобусе находились четыре человека. Сотрудниками МЧС проводилось деблокирование пострадавших. Всего к ликвидации происшествия привлекались 18 человек и шесть единиц техники.

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