"Норникель" планирует законсервировать попавшие в реку нефтепродукты

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. "Норникель" законсервирует после удаления из рек нефтепродукты, которые попали в водные объекты после аварии на норильской ТЭЦ. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.

"Компанией найдены емкости, в субботу они будут доставлены в Норильск, потом переправлены на площадку. Мы ожидаем получить около 16 тыс. тонн емкостей, и дальше они будут рассредоточены по местам для вылавливания нефтепродуктов. И дальше эта водяная смесь будет законсервирована и найден способ, каким образом мы эту жидкость и эти емкости будем эвакуировать с площадки", - сказал Дяченко. В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила журналистам, что вывезти емкости с территории могут с наступлением холодов, по зимникам.

Зараженный грунт планируется вывозить на площадки временного хранения. После этого будут разрабатываться способы его переработки, чтобы довести его характеристики до приемлемых с точки зрения экологии.

На совещании в Норильске министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ найдено, но не уточнил какое.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище. Всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единицы техники заполярного филиала компании, Норильско-Таймырской энергетической компании и специализированных организаций.