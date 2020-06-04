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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле

Погиб водитель маршрутки

ТАСС, 4 июня. Водитель маршрутки погиб и четверо пассажиров пострадали в ДТП в Йошкар-Оле. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Госавтоинспекции России.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что маршрутка врезалась в фонарный столб в Йошкар-Оле, есть пострадавшие. Сотрудники министерства проводили деблокирование пострадавших.

"В результате ДТП водитель автобуса Peugeot погиб, четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - уточнили в ГИБДД.

За рулем находитлся 62-летний водитель, автобус следовал по городскому маршруту №34 и перевозил семерых пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

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