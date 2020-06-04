Источник: лидеру таганской ОПГ Жирноклееву вменяется пособничество в убийстве Деда Хасана

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в окончательной редакции предполагаемым лидерам таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, им вменяется в том числе пособничество в убийстве Аслана Усояна (Деда Хасана) и адвоката Натальи Вавилиной.

"Жирноклееву и Рабиновичу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им инкриминируется пособничество в убийстве Деда Хасана и адвоката Вавилиной. Вину в инкриминируемых преступлениях они не признают", - рассказал собеседник агентства.