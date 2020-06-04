В Орле возбудили дело после реконструкции театра "Свободное пространство"

ОРЕЛ, 4 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за злоупотребления должностными обязанностями руководством компании "Орелгосзаказчик" при реконструкции театра "Свободное пространство" к 450-летию Орла. Сумма ущерба составляет 21 млн рублей, сообщила в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК по Орловской области Юлия Дорофеева.

"Следственными органами СК России по Орловской области по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). КУ ОО "Орелгосзаказчик" (заказчик работ) по данному контракту было выплачено ООО "Ресурс" (генподрядчик) на 21 млн рублей больше, чем подтверждено актами приемки выполненных работ", - сказала она.

На реконструкцию театр был закрыт в 2014 году, завершить ее планировалось осенью 2015 года, но фактически это произошло на полгода позже. Подрядчиком выступила компания из Санкт-Петербурга "Ресурс", работал на объекте и орловский "Спецстроймонтаж". Стоимость работ составила около 200 млн рублей.

Спикер Орловского областного совета народных депутатов на сессии 29 мая напомнил, что региональное управление по госохране объектов культурного наследия выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако администрация театра акты приемки не подписала из-за большого количества недоделок. Кроме того, "Госзаказчик" не передал театру технические паспорта на часть оборудования, что усложняет работу с ним, уточнили в облсовете.

Дорофеева подчеркнула, что реконструкция "Свободного пространства" проводилась по госпрограмме "Подготовка и проведение празднования 450-летия г. Орла" на средства федерального и областного бюджетов. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления.