Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство о заочном аресте обвиняемого.

"В суд поступили материалы об избрании заочного ареста в отношении Блюма Евгения Эвальевича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.