На ТЭЦ в Норильске освобождают от дизтоплива емкость, в которой обнаружили трещины

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Емкость, в которой обнаружили трещины, освобождают от дизельного топлива на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в Норильске, где 29 мая произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами и возгорание. Об этом в четверг сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"Мы увидели большие трещины на емкости, которая стоит рядом [с резервуаром, в котором произошла разгерметизация]. Поэтому принято решение и уже начата дислокация дизельного топлива из этой емкости на территорию ТЭЦ-1. Эта емкость будет полностью опустошена, и после этого начнется обследование территории, которая прилегает к этой емкости. По нашим расчетам, это чуть больше 12 тыс. тонн. Считаем, что в течение недели это все будет вывезено", - сказал Дяченко.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая - 1049 Гкал/ч.