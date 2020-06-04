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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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СК возбудил дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске

Также следствие ходатайствует об аресте начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина
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© Андрей Мармышев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. 

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"В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила Петренко.

Следствие также ходатайствует об аресте начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина, задержанного по уголовному делу о разливе топлива в Норильске. "Сегодня следователи Следственного комитета ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение", - сообщила представитель СК. 

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РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное
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