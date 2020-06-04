СК возбудил дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила Петренко.

Следствие также ходатайствует об аресте начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина, задержанного по уголовному делу о разливе топлива в Норильске. "Сегодня следователи Следственного комитета ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение", - сообщила представитель СК.