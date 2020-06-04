Песков: правоохранители найдут истину о том, как шло информирование о ЧП в Норильске

"Сейчас, насколько мы знаем, эти работы производятся [по установлению того, как велось информирование о ЧП], и истина будет установлена", - сказал в четверг журналистам представитель Кремля. Он напомнил, что "была информация, которая поступила в том числе и на совещании [у президента РФ Владимира Путина в среду] от руководства региона, а также от Министерства по чрезвычайным ситуациям, были заявления, сделанные менеджментом компании". "Они расходятся, эта информация [расходится], поэтому правоохранительные органы получили указание президента установить истину в этом деле", - подчеркнул Песков.