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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Песков: правоохранители найдут истину о том, как шло информирование о ЧП в Норильске

По словам пресс-секретаря российского лидера, правоохранительные органы получили указание президента установить истину в этом деле

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы установят, как было проведено информирование всех служб и ведомств о ЧП с разливом топлива в Норильске, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Сейчас, насколько мы знаем, эти работы производятся [по установлению того, как велось информирование о ЧП], и истина будет установлена", - сказал в четверг журналистам представитель Кремля. Он напомнил, что "была информация, которая поступила в том числе и на совещании [у президента РФ Владимира Путина в среду] от руководства региона, а также от Министерства по чрезвычайным ситуациям, были заявления, сделанные менеджментом компании". "Они расходятся, эта информация [расходится], поэтому правоохранительные органы получили указание президента установить истину в этом деле", - подчеркнул Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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