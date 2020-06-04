В Адыгее по подозрению в мошенничестве задержали начальника штаба МВД по региону

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Руководителя одного из структурных подразделений МВД по Адыгее задержан по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Адыгее по материалам, поступившим из УФСБ России по республике, в отношении руководителя одного из структурных подразделений МВД по Адыгее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное с использованием своего служебного положения). Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, задержанный - начальник штаба МВД по республике.

По данным следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый, используя свое служебное положение, обманул местного жителя относительно своих полномочий по выдаче водительского удостоверения и пообещал за деньги оказать содействие в получении водительских прав. Получив деньги, распорядился ими по своему усмотрению. В МВД идет проверка, если вину подозреваемого докажут, он будет уволен из органов внутренних дел.