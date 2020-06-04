{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве на Пятницком шоссе провалился грунт

Площадь разрушенного участка составила около 150 кв. м

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Грунт провалился на Пятницком шоссе в Москве на площади 150 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Утром 4 июня на Пятницком шоссе, напротив дома 10, произошел провал грунта, повреждена часть пешеходной дорожки. Площадь разрушенного участка составила около 150 кв. м и жители вызвали спасателей", - сообщили в департаменте.

Пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения огородили территорию провала, а кинологическая группа Пожарно-спасательного центра провела поиск пострадавших. Спасатели сообщили о происшествии, и ликвидацией последствий провала грунта занимаются соответствующие службы города. Пострадавших нет.

Теги
Россия
В Воронеже задержали замначальника следственного отдела линейного управления на транспорте
Его задержали при получении взятки в 60 тыс. рублей
Читать полностью