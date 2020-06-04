В Москве на Пятницком шоссе провалился грунт

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Грунт провалился на Пятницком шоссе в Москве на площади 150 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Утром 4 июня на Пятницком шоссе, напротив дома 10, произошел провал грунта, повреждена часть пешеходной дорожки. Площадь разрушенного участка составила около 150 кв. м и жители вызвали спасателей", - сообщили в департаменте.

Пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения огородили территорию провала, а кинологическая группа Пожарно-спасательного центра провела поиск пострадавших. Спасатели сообщили о происшествии, и ликвидацией последствий провала грунта занимаются соответствующие службы города. Пострадавших нет.