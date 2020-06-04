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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске

Вячеслав Старостин будет находиться под стражей до 31 июля
Вячеслав Старостин Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Вячеслав Старостин
© Следственный комитет РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 июня. Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда

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"Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля" - сказал представитель суда. 

Старостин был задержан накануне.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, часть ГСМ попала в воду реки Амбарной. На месте ЧП работают спасатели МЧС России и силы "Норникеля". Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Возбуждены три уголовных дела. 

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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