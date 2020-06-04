Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 4 июня. Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда

"Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля" - сказал представитель суда.

Старостин был задержан накануне.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, часть ГСМ попала в воду реки Амбарной. На месте ЧП работают спасатели МЧС России и силы "Норникеля". Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Возбуждены три уголовных дела.