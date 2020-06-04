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Вылетевший из Хабаровска в Анадырь самолет внепланово сел в Якутске

Это произошло по техническим причинам

ТАСС, 4 июня. Самолет Boeing 737-800, вылетевший из Хабаровска на Чукотку, внепланово сел в Якутске, сообщили в четверг ТАСС в аэропорту Хабаровска.

"Boeing авиакомпании "Якутия" вылетел из Хабаровска в Анадырь, до пункта назначения не долетел", - сказал представитель аэропорта.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что самолет приземлился в аэропорту Якутска. "Самолет по техническим причинам поменял направление и сел в Якутске", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта Якутска агентству сообщили, что следовавший на Анадырь самолет приземлился в городе около 15:00 (09:00 мск). "Посадка прошла нормально", - сказал представитель пресс-службы.

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