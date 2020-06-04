В Морспасслужбе сообщили, что с места разлива в Норильске собрано более 100 тонн топлива

ТАСС, 4 июня. Спасатели извлекли более 100 тонн топлива с места разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Морспасслужбы РФ.
"На данный момент собрано более 100 тонн - именно топлива, не нефтяной воды", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что топливо собирают специальным оборудованием и перегружают в емкости на берегу. В настоящее время используется четыре установки, в скором времени привезут еще шесть - они выполнены в облегченном формате, благодаря чему их удобнее доставлять на место по болотистой местности и использовать с лодок.
Кроме того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению топлива выставлено 6 специальных ограждений. "Боновые заграждения - это своего рода надувные ленты, которые после того, как топливо попало в реку, препятствуют протеканию в другие водные объекты района", - сказали в пресс-службе.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м. Топливо попало в грунт и водные объекты.
Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые объединены в одно производство. В рамках расследования задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.