В Морспасслужбе сообщили, что с места разлива в Норильске собрано более 100 тонн топлива

ТАСС, 4 июня. Спасатели извлекли более 100 тонн топлива с места разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Морспасслужбы РФ.

"На данный момент собрано более 100 тонн - именно топлива, не нефтяной воды", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что топливо собирают специальным оборудованием и перегружают в емкости на берегу. В настоящее время используется четыре установки, в скором времени привезут еще шесть - они выполнены в облегченном формате, благодаря чему их удобнее доставлять на место по болотистой местности и использовать с лодок.