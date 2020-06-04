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В Воронеже задержали замначальника следственного отдела линейного управления на транспорте

Его задержали при получении взятки в 60 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 4 июня. /ТАСС/. Силовики задержали заместителя начальника следственного отдела Юго-Восточного линейного управления (ЛУ) МВД на транспорте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом в четверг сообщил ТАСС воронежский транспортный прокурор Сергей Федин.

"Факт есть, задержан заместитель начальника следственного отдела Юго-Восточного управления на транспорте, решается вопрос о возбуждении дела", - сказал Федин.

По его данным, мужчина был задержан в момент получения суммы порядка 60 тыс. рублей. Для возбуждения уголовного дела требуется провести определенные действия, так как замначальника следственного отдела Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте является спецсубъектом. "С ним работают следователи и представители УФСБ", - сказал Федин.

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