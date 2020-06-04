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В заброшенном здании под Смоленском произошел пожар

Два человека погибли

ТАСС, 4 июня. В заброшенном здании в Десногорском районе Смоленской области произошел пожар на площади около 600 кв. м, в результате инцидента обнаружили тела двух человек. Личности погибших устанавливаются, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Это не эксплуатируемое больше 20 лет деревянное здание в Десногорском районе, местные называют их бывшими казармами. При проливке и разборке [конструкций] обнаружены тела двоих погибших, их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, пожар произошел около 12:00 мск 4 июня. "Примерно через час он был ликвидирован на площади около 600 кв. м", - отметили в пресс-службе.

Причины возгорания устанавливаются.

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