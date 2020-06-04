Девять детей пострадали в Чечне от сильного ветра и дождя

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Девять детей пострадали в результате сильного ветра и дождя в Чеченской Республике, трое из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

В среду в Чечне ураганный ветер с дождем повалил деревья, рекламные щиты, сорвал кровли жилых домов, административных зданий и школ, повреждены линии электропередачи и газопроводы. МЧС сообщал, что по предварительным данным в регионе госпитализированы три человека, в том числе один ребенок. Повреждены кровли 17 зданий, в том числе 12 жилых домов.

"В результате стихийного бедствия в детскую клиническую больницу №2 г. Грозного за экстренной медицинской помощью поступили девять детей. Трое из них госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь, [они] отправлены на амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб и поручил в течение одного дня завершить все восстановительные работы. Специалистам удалось возобновить подачу света и газа в населенных пунктах. Без света остаются еще 68 тыс. человек.