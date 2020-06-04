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СК возбудил дело о незаконной выплате в Минспорте Нижегородской области

По версии следствия, в прошлом году сотрудники ведомства незаконно выплатили жителю региона свыше 5 млн рублей на покупку жилья

ТАСС, 4 июня. Следователи возбудили дело по факту превышения должностных полномочий в Министерстве спорта Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

По версии следствия, в 2019 году сотрудники министерства незаконно выплатили жителю региона свыше 5 млн рублей на приобретение жилья в Нижегородской области.

"В настоящее время следователи СК устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

Теги
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