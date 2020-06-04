В Саратовской области возбудили дело о мошенничестве работников банка на 2,9 млрд рублей

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Дело о мошенничестве работников банка на 2,9 млрд рублей возбудили в Саратовской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Установлено, что в 2016-2017 годах руководство и сотрудники одного из банков совершали противоправные действия, направленные на вывод активов банка, с причинением ущерба на сумму более 2,9 млрд рублей и доведения кредитной организации до банкротства. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Уточняется, что работники банка заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства. А затем похищали перечисленные банком деньги, переводя их на счета "технических" организаций и обналичивая.