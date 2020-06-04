Потерпевшая рассказала, что доктор Блюм после возбуждения дела набирал новых клиентов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Гендиректор НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгений Блюм после возбуждения в отношении него уголовного дела о мошенничестве на 27,8 млн рублей активно набирал новых клиентов для своей клиники. Об этом ТАСС сообщила фристайлистка Мария Комиссарова, которая признана потерпевшей в рамках дела Блюма.

"Для меня не стало неожиданностью объявление доктора Блюма в международный розыск. Скорее было странно, что после возбуждения уголовного дела он активно рекламировал свои услуги, планировал выпуск книги о своей методике и активно набирал новых клиентов", - рассказала собеседница агентства.

Басманный суд Москвы 9 июня рассмотрит вопрос о заочном аресте обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей Блюма. Он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года. По данным следствия, не позднее мая 2014 года Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной спортсменки, фристайлистки Марии Комиссаровой. Для указанных целей ей было предложено заключить договор осуществления методологического сопровождения, технического исполнения и тренажерного обеспечения оздоровительной программы в соответствии с его авторскими разработками на сумму более 27,8 млн рублей.

Следствие также считает, что Блюм, являясь доктором медицинских наук по специальности патологическая физиология, знал, что восстановление функции организма спортсменки после травмы позвоночника невозможно. Но воспользовавшись посттравматическим состоянием девушки, получившей травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, он пообещал ей восстановление двигательных функций нижних конечностей в результате занятий по его авторской методике в течение одного года в Испании. Под влиянием заблуждения в мае 2014 год спортсменка подписала договор на оказание услуг и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму денег. Обещанный результат по истечении года не наступил.