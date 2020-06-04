Специалисты откачали на месте разлива ГСМ в Норильске 201 тонну топлива

ТАСС, 4 июня. Специалисты убрали на месте разлива дизельного топлива в районе ТЭЦ-3 в Норильске около 1,5 тысяч кубометров грунта и откачали 201 тонну топлива, еще более 130 тонн убрано на реке Амбарная. Об этом говорится в сообщении компании "Норникель" в четверг.

"По состоянию на 4 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 1 450 кубометров загрязненного грунта и откачана 201 тонна дизельного топлива. Специалистами Северного филиала Морской спасательной службы с поверхности реки Амбарная собрано 137 тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении компании.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники заполярного филиала компании, Норильско-Таймырской энергетической компании и специализированных организаций.