Резервуар на ТЭЦ в Норильске, из которого произошел разлив топлива, демонтируют

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Резервуар для хранения нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в Норильске, где произошел разлив топлива, будет демонтирован. Об этом в четверг сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"Будут работать специалисты, мы собираемся эту емкость демонтировать", - сказал он.

Ранее Дяченко сообщал, что другие емкости для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 будут проверены.

Он также сообщил, что разлившиеся в реку Амбарная нефтепродукты могут откачать с помощью временно построенного трубопровода после их сбора из реки в емкости.

"По мере сбора будем заполнять эти емкости, они достаточно герметичные, всепогодные. Дальше у нас появляется время на то, чтобы обдумать наиболее рациональные варианты работы с этой дизельно-водной смесью. Вариант первый, который предлагали, - это строительство временного трубопровода, чтобы качать [загрязненную воду]. Посмотрим, насколько это рационально и удобно", - сказал Дяченко.