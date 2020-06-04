Резервуар на ТЭЦ в Норильске, из которого произошел разлив топлива, демонтируют

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Резервуар для хранения нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в Норильске, где произошел разлив топлива, будет демонтирован. Об этом в четверг сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.
"Будут работать специалисты, мы собираемся эту емкость демонтировать", - сказал он.
Ранее Дяченко сообщал, что другие емкости для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 будут проверены.
Он также сообщил, что разлившиеся в реку Амбарная нефтепродукты могут откачать с помощью временно построенного трубопровода после их сбора из реки в емкости.
"По мере сбора будем заполнять эти емкости, они достаточно герметичные, всепогодные. Дальше у нас появляется время на то, чтобы обдумать наиболее рациональные варианты работы с этой дизельно-водной смесью. Вариант первый, который предлагали, - это строительство временного трубопровода, чтобы качать [загрязненную воду]. Посмотрим, насколько это рационально и удобно", - сказал Дяченко.
По его словам, согласно другому варианту, емкости можно будет перевезти на санях после наступления заморозков в сентябре-октябре. После этого планируется, используя аналогичное масляному скиммеру (маслоотделителю) устройство, отделить грязь и воду от дизельного топлива, которое в будущем можно будет использовать. "Это нормальный вид питания для наших станций как альтернативный вид топлива", - отметил первый вице-президент компании.
Емкости для сбора разлившегося топлива прибудут к месту ЧП в пятницу.
"Компания нашла у подрядчика емкости для быстрого развертывания склада, хранилища дизельного топлива, всего приводим объем 16 тыс. тонн. Фактически завтра на площадку будут доставлены эти цистерны. С помощью бойцов МЧС и нашего персонала эти емкости будут разворачиваться вдоль реки по мере секционирования в эти емкости, они каждая по 250 тонн", - сказал Дяченко.
К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.
Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство. В рамках расследования задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.