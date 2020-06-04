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В отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина возбудили дело

Ему вменяют вовлечение в массовые беспорядки и распространение фейка
Николай Платошкин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Николай Платошкин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Николая Платошкина по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - сообщили в СК.

В СК отметили, что "в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений".

Ранее супруга Платошкина подтвердила СМИ, что в его квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.

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