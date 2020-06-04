В Югре произошел пожар в мини-гостинице

ТАСС, 4 июня. Пять человек пострадали в результате пожара в мини-гостинице в старой части города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

"По информации пожарных, предварительно, возгорание началось на первом этаже, после чего распространилось на все здание. По словам хозяйки мини-гостиницы, в момент пожара в помещении находилось девять человек. Всех эвакуировали спасатели. Пятерым из них потребовалась помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что из-за ветреной погоды огонь перекинулся на кровлю соседнего дома. "В 19:53 (17:53 мск) объявили о локализации пожара на общей площади двух домов 130 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии добавили, что глава города Василий Тихонов поручил своим заместителям проверить законность размещения в данном здании гостевого дома, к работе также подключится полиция.