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Чиновника из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках

Начальнику одного из отделов департамента ведомства Ризвану Гайрбекову предъявили обвинение, сообщил источник

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.

"Задержан Гайрбеков Ризван Ахмедович в рамках уголовного дела о получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему предъявлено обвинение. Следствие просит арестовать его на два месяца", - рассказал собеседник агентства. 

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