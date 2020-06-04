В Чечне восстановили энергоснабжение всех оставшихся без света из-за стихии потребителей

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Энергетики полностью завершили восстановительные работы на пострадавших из-за непогоды энергообъектах в Чеченской Республике. Таким образом всем ранее отключенным потребителям вернули свет, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

В среду днем без электроснабжения в регионе оставалось более 187 тыс. человек, к 06:00 четверга - 68 тыс. человек.

"На 17:30 все запитаны", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что резервные источники энергоснабжения отправили из Пятигорска в Чечню для обеспечения электричеством жителей региона. Восстановительные работы не прекращались всю ночь.

В среду в Чечне резко ухудшилась погода. Ураганный ветер с дождем валил деревья, срывал рекламные щиты и кровлю домов. В регионе были повреждены ЛЭП и газопроводы. Без света остались Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский и Грозненский районы. Компания "Чеченэнерго" объявила режим повышенной готовности, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возглавил оперативный штаб, поручив в течение суток завершить восстановительные работы.