Курганского депутата заподозрили в уклонении от уплаты налогов

ТАСС, 4 июня. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов более чем на 89 млн рублей в отношении депутата и предпринимателя Авака Бабаяна, строящего дороги в Курганской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении индивидуального предпринимателя и фактического руководителя ООО "Транзит" Авака Бабаяна, являющегося действующим депутатом Щучанской районной думы и осуществляющего деятельность, связанную с выполнением работ в сфере дорожного строительства на региональных и муниципальных дорогах Курганской области. Своими умышленными преступными действиями Бабаян причинил ущерб бюджету РФ в сумме более 80 млн рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2016 по 2019 год мужчина представлял налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о своих доходах. В результате он уклонился от уплаты налогов и сборов в бюджет на сумму более 68 млн рублей. Кроме того, он сдавал в аренду различный транспорт и уклонился от уплаты 20 млн рублей налогов с этого дохода.

Обстоятельства преступления выясняются. "Проведены обыски по месту жительства подозреваемого и иных должностных лиц, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавили в ведомстве.