{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Югре ликвидировали пожар в мини-гостинице

Власти Нижневартовска проверят законность размещения в здании гостевого дома

ТАСС, 4 июня. Пожар в мини-гостинице в старой части города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) ликвидирован, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 20:13 (18:13 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара помощь потребовалась пяти пострадавшим. В момент пожара в помещении находилось девять человек. Всех эвакуировали спасатели. Глава города Василий Тихонов поручил своим заместителям проверить законность размещения в данном здании гостевого дома, к работе также подключится полиция.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
В Великом Новгороде задержали криминального авторитета
Мужчина оказывал влияние на несколько преступных групп в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях
Читать полностью