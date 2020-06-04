В Югре ликвидировали пожар в мини-гостинице

ТАСС, 4 июня. Пожар в мини-гостинице в старой части города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) ликвидирован, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 20:13 (18:13 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара помощь потребовалась пяти пострадавшим. В момент пожара в помещении находилось девять человек. Всех эвакуировали спасатели. Глава города Василий Тихонов поручил своим заместителям проверить законность размещения в данном здании гостевого дома, к работе также подключится полиция.