Суд установил надзор за Варварой Карауловой и запретил ей находиться вне дома ночью

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и освобождена условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск ОМВД по Кунцевскому району к Александре Ивановой (Варваре Карауловой) о постановлении административного надзора", - сказал адвокат.

Суд установил административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.

27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в Килисе, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня 2015 года. Осенью того же года она была арестована.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, но апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным. 16 апреля 2020 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.