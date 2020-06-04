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В Минпромторге подтвердили задержание начальника отдела

В ведомстве отметили, что оказывают полное содействие следствию

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ подтверждает задержание начальника отдела департамента министерства Ризвана Гайрбекова и оказывает содействие следствию, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. 

"Подтверждаем. Министерство оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего", - ответили в пресс-службе на вопрос о задержании Гайрбекова. 

4 июня источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Минпромторга Ризвана Гайрбекова, который обвиняется в получении двух особо крупных взяток. Согласно информации на сайте Минпромторга, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса министерства. 

По данным источника, Гайрбеков задержан в рамках уголовного дела о получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему предъявлено обвинение, следствие просит арестовать его на два месяца. Вместе с чиновником из Минпромторга были задержаны предполагаемый взяткодатель и посредник во взяточничестве, который уже дал признательные показания. Для него следствие просит избрать домашний арест, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, куда поступили ходатайства следствия об избрании обвиняемым меры пресечения. 

Уголовное дело ведет следственное управление по Центральному административному округу Москвы.

Теги
Россия
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