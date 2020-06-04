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Пьяный водитель в Иванове сбил четырех человек на тротуаре

Среди пострадавших двое детей

ТАСС, 4 июня. Пьяный водитель в Иванове сбил на тротуаре женщину с грудным ребенком, семилетнюю девочку и мужчину. Женщина с девочкой госпитализированы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МВД по региону.

"В четверг на Кохомское шоссе в Иванове водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением, при выполнении поворота налево выехал на пешеходную дорожку. Сбил маму, которая катила впереди себя коляску с ребенком 2019 года рождения, семилетнюю девочку и мужчину", - сказал собеседник агентства, уточнив, что водитель имел признаки алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы, женщина и семилетний ребенок госпитализированы. Девочка, находившаяся в коляске, серьезно не пострадала. Мужчине оказана помощь медиками на месте ДТП. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

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