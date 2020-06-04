В "Норникеле" назвали возможную причину аварии на ТЭЦ в Норильске

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Потеря прочности грунта могла стать причиной аварии на ТЭЦ в Норильске. Сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, заявил первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Конструкция в работоспособном состоянии, она только вышла после ремонта. Поэтому мы думаем, что, по характеру разрушений и по тем трещинам, которые в бетоне, мощные трещины свежие, по характеру разрушения сами, опор - мы считаем, что произошло что-то в грунте. Возможно, это растепление грунта - потеря прочности", - сказал он.

При этом Дяченко уточнил, что экспертиза промышленной безопасности конструкций ТЭЦ в последний раз проводилась в 2018 году, отклонений тогда не обнаружили.

"Надо сказать, что данная конструкция 35 лет уже существует, регулярно проходит экспертизу промышленной безопасности. Последняя проводилась в 2018 году, тогда отклонений ни по платформе, ни по свайному полю, ни по самой конструкции не было определено", - сказал он.