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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В "Норникеле" назвали возможную причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Первый вице-президент "Норникеля" Сергей Дяченко уточнил, что резервуар находился в исправном состоянии
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© Андрей Мармышев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Потеря прочности грунта могла стать причиной аварии на ТЭЦ в Норильске. Сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, заявил первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Конструкция в работоспособном состоянии, она только вышла после ремонта. Поэтому мы думаем, что, по характеру разрушений и по тем трещинам, которые в бетоне, мощные трещины свежие, по характеру разрушения сами, опор - мы считаем, что произошло что-то в грунте. Возможно, это растепление грунта - потеря прочности", - сказал он.

При этом Дяченко уточнил, что экспертиза промышленной безопасности конструкций ТЭЦ в последний раз проводилась в 2018 году, отклонений тогда не обнаружили.

"Надо сказать, что данная конструкция 35 лет уже существует, регулярно проходит экспертизу промышленной безопасности. Последняя проводилась в 2018 году, тогда отклонений ни по платформе, ни по свайному полю, ни по самой конструкции не было определено", - сказал он.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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